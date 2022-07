Die rechte Hand des Bürgermeisters

Wer Bürgermeister Veith Lemmen in seinem Büro sprechen möchte, kommt an ihr (nicht) vorbei: Hannelore Petersen ist seine Vorzimmersekretärin – und jetzt seit 25 Jahren im Dienste der Stadt Werther tätig.

Am 1. Juli 1997 hatte die 64-Jährige, die gebürtig aus dem Kreis Höxter stammt und in Halle lebt, ihren ersten Arbeitstag im Rathaus an der Mühlenstraße. Grund genug für ihren Chef und die Kollegen, sie jetzt zu ihrem silbernen Dienstjubiläum mit Blumen und Glückwünschen zu ehren.

„Hannelore Petersen ist seit vielen Jahren eine feste Institution der Stadtverwaltung Werther und wir danken ihr für ihre Treue“, sagt Guido Neugebauer, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters, der schon lange mit ihr auf einem Flur zusammenarbeitet.

Erst Weike, dann Lemmen

2011 nämlich wechselte sie von der Finanzabteilung des Rathauses an ihren heutigen Schreibtisch. Damals saß noch Marion Weike ein Büro weiter hinter der doppelwandigen Tür, die auch gerne mal offen stand und steht, wenn nicht gerade Gäste oder wichtige Telefonate Diskretion erfordern.

Veith Lemmen schätzt den direkten Draht zu Hannelore Petersen. „Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie sich auf meine Bitte hin bereit erklärt hat, auch mein Vorzimmer zu übernehmen. Wenn die Spitze wechselt, ist das natürlich immer eine Umstellung. Sie hilft mir in vielen Situationen, ist eine ordnende Bank für die vielen Anfragen und ich konnte einiges von ihr lernen. Auch menschlich verstehen wir uns hervorragend, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, erklärt er.

Verschwiegenheit gehört zum Beruf

Auch hausintern ist die Jubilarin eine wichtige Ansprechpartnerin. Sie weiß, wann man „den Chef“ zwischen den vielen Terminanfragen zu packen bekommen kann, bereitet Sitzungen vor und nach und weiß, was nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich an steht. Aber auch Verschwiegenheit gehört eben zu ihren Beruf. „Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist“, blickt Hannelore Petersen selbst auf eine „spannende Zeit“ zurück.