In der Rosenstraße erläutert Wolfgang Hageresch (Mitte) den Landfrauen Hintergründe zum giebelständigen zweigeschossigen Fachwerkbau gegenüber, in dem Glaser, Schneider, Schuhmacher und Elektromeister wohnten und arbeiteten.Diese farbigen Verzierungen finden sich am „Kastanienbartling“ genannten Gebäude in der Ravensberger Straße 29.In dieser standardisierten Version des kaiserlichen Postamtes vom Anfang des 20. Jahrhunderts liefen die Drähte der ersten sieben Telefone von Werther zusammen.Sabine Speckmann von den Landfrauen bedankt sich bei Stadtführer Wolfgang Hageresch für die Einblicke in Werthers Geschichte.Ein Stadtplan zeigt Werther im Jahr 1719: Dieser historische Plan nahe der runden Ecke hätte nach Ansicht einiger Landfrauen einen exponierteren Platz verdient.

Foto: Johannes Gerhards