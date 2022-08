Die vielleicht nördlichste Agave der Welt blüht

Seit einem halben Jahrhundert steht der große Topf mit der außergewöhnlichen Pflanze auf dem Vorplatz des Blotenhofs. Nur zum Überwintern wird sie per Hubwagen in die Scheune gefahren. Und jetzt das: Die Agave blüht!

Hoch über dem Boden: In vier Metern Höhe blüht die Agave am Blotenhof in Werther - nach 50 Jahren zum ersten und letzten Mal.

Ursprünglich stammen Agaven aus der Wüste, mittlerweile sind sie auch in den warmen Mittelmeerländern heimisch. Obwohl am Waldrand des Blotenbergs eher ein gemäßigtes Klima herrscht, wuchs die Agave in schwindelerregende Höhe. In vier Metern Höhe kann man nun die bananenähnlichen Blüten bewundern.