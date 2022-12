Dieser ganz persönliche Dank kommt von Herzen

Schon seit Februar wütet der russische Angriffskrieg in der Ukraine, bringt unermesslich viel Leid über die Menschen. Lebensmittel und weitere Hilfsgüter werden vor Ort benötigt. Auch Kriegsflüchtlinge sind auf Unterstützung angewiesen, beispielsweise bei sprachlichen oder bürokratischen Hürden.

Poppe + Potthoff sieht vor dem Hintergrund des seit zehn Monaten andauernden Krieges die Notwendigkeit, die Menschen in der Ukraine und die von dort Geflüchteten nicht zu vergessen. Auch deshalb ist das Unternehmen stolz auf das kontinuierliche ehrenamtliche Engagement innerhalb der Mitarbeiterschaft.

Ein Beispiel hierfür findet sich im Rohrwerk, dem Stammwerk der international tätigen Gruppe in Werther. Hier sind Vater Heinrich und Sohn Klaus Schiz beide seit vielen Jahren Teil der „P+P-Familie“. Die aus der Ukraine stammende Familie Schiz hat seit Beginn des Krieges schon mehr als 100 geflüchtete Familien beim „Ankommen“ in Deutschland unterstützt - und organisiert darüber hinaus auf eigene Faust Hilfslieferungen in die Ukraine. Auf diese Weise konnten schon mehrfach dringend benötigte Lebensmittel oder Hygieneartikel in die Region um Charkiw gebracht werden.

Verschiedene Hygienemittel wie Waschmittel oder Seife, aber auch Lebensmittel wie Nudeln, Mehl oder Schokolade für die Kinder, werden vor Ort gebraucht. „Bei den Lebensmitteln werden wir sehr häufig auch um Salz gebeten“, erzählt Klaus Schiz. „Daher haben wir frühzeitig auch damit begonnen, dieses neben anderen Waren oder Konserven loszuschicken.“

Unterstützung erhalten auch die Kriegsflüchtlinge: Wer nur mit dem Nötigsten in Deutschland ankommt, ist zum einen froh, hier eine friedliche, sichere Bleibe zu finden. Zum anderen froh, dass es Menschen wie die Schiz' gibt, die ihre Landsleute begleiten, um mache Hürde zu überwinden: "Meine Schwester ist Betreuerin, sie fährt zum Beispiel mit den Familien zu den Ämtern und dolmetscht“, erklärt Klaus Schiz.

Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen - alle helfen mit: Seit Monaten stellen die Familie Schiz und viele weitere Helfer Hilfstransporte in die Ukraine zusammen. Lebensmittel und andere wichtige Dinge erreichen so die Menschen vor Ort. Foto: Familie Schiz

"Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro haben wir dieses bemerkenswerte Engagement gerne unterstützt", betont das Unternehmen. Als Dankeschön dafür haben Vater und Sohn bei einem Termin in der Unternehmenszentrale jetzt dem Inhaber der Gruppe einige ganz persönliche Geschenke überreicht. Sichtlich gerührt nimmt Dr. Christian Potthoff-Sewing einen Fotokalender mit Bildern aus der Ukraine, Blumen und einen persönlichen Brief entgegen. Im Rahmen dieses Termins verdeutlicht Familie Schiz, wie viel ihnen die Unterstützung des Arbeitgebers bedeutet.

Ein Gefühl, welches das auch Unternehmen teilt: „Es ist großartig zu wissen, dass unsere Spende auch wirklich den Menschen vor Ort hilft“, sagt Rainer Schöwerling, der als Produktionsmanager im Rohrwerk die Geschenkübergabe mitorganisiert hat. „Das Engagement von Familie Schiz macht uns stolz und ist ein Beispiel für die gelebte Solidarität innerhalb der P+P-Familie.“

P + P unterstützt auch ein Kinderkrankenhaus

Diese Solidarität mit den Menschen in der Ukraine wird auch an anderen Standorten der P+P-Gruppe gelebt. So beteiligte sich die Gruppe finanziell an der Organisation von Hilfskonvois durch ihren Mitarbeiter Sikos Zsolt am Standort im ungarischen Ajka.

Darüber hinaus unterstützt P + P auch andere Initiativen und Einrichtungen finanziell - beispielsweise ein Kinderkrankenhaus am Standort eines ukrainischen Vertriebspartners des Gruppenmitglieds R+W Antriebselemente.

Ein weiteres Beispiel ist die Hilfsinitiative „Das Südeichsfeld hilft“ aus Thüringen, die im Kontakt mit dem Nordhausener Standort von Poppe + Potthoff Maschinenbau steht. Die durch Spenden finanzierte Organisation schickt in regelmäßigen Abständen Konvois in die Ukraine und versorgt die Menschen vor Ort mit den notwendigsten Lebens- und Hygienemitteln sowie mit medizinischem Gerät: Beispielsweise konnte auch durch die Unterstützung von Poppe + Potthoff eine dringend benötigte Anlage zur Erkennung von Gelbsucht bei Kindern in die Ukraine gebracht werden.

"Wir denken oft an unsere Angehörigen in der Ukraine"

Angesichts der nahenden Weihnachtsfeiertage ist Familie Schiz noch mehr als ohnehin schon in Gedanken bei ihren Angehörigen in der Ukraine: "Man denkt derzeit besonders oft an die Zurückgebliebenen, die ohne Wasser und Strom Weihnachten feiern müssen", sagt Klaus Schiz. Es sei wichtig, intensiv Kontakt zu halten: "Mit Verwandten und Bekannten gibt es nach wie vor regen Austausch, meistens über WhatsApp", berichtet er.

Es sind Geschichten wie diese, die zeigen, wie wichtig eine kontinuierliche Unterstützung für die Menschen in den Kriegsgebieten ist.