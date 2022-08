Direkt in die Abgründe unseres Verhaltens

Werther

Ist das zum Lachen oder zum Heulen? Die Motorhaube im ewig typischen SUV-Einheitslook überragt in der Karikatur sogar den Fahrer, der gerade an den Scheinwerfern seines Spritschluckers herumfummelt. Unter der Zeichnung steht die sarkastische Erläuterung: „Um einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, schraubte Jürgen Energiesparlampen in die Scheinwerfer seines SUV.“ Eine von etwa 20 Karikaturen, die jetzt im Wertheraner Rathaus zu sehen sind.

Von Volker Hagemann