Dorf-Laden Häger wird weiter beliefert

"Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen – aber ein riesiger!“, freut sich Wolfgang Lamek. Er und die weiteren Mitstreiter aus dem Vorstand des Dorf-Laden Häger e.V. konnten am Donnerstagmittag verkünden: Der Dorf-Laden wird weiterhin in gleicher Form und mit dem gleichen Sortiment beliefert – und zwar künftig von Jörg Niehoff.

"Eine richtig gute Nachricht": Künftig versorgt das Team von Edeka Niehoff aus Bielefeld die Kundschaft auch in Werther-Häger

Jörg Niehoff betreibt den Edeka-Markt in Borgholzhausen und den Edeka am Studenten-Wohnhaus „Orangenkiste“ in Bielefeld.