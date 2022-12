Drei Männer bedrohen 43-Jährigen mit Messer

Drei bislang unbekannte Männer haben am frühen Montagabend, 19. Dezember, einen 43-jährigen Mann aus Bielefeld auf dem Schwarzen Weg in Werther bedroht und anschließend eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Polizeiangaben geschah die Tat am Montag gegen 17.25 Uhr. Demnach sprach der Bielefelder die drei Männer zuvor an, um nach dem Weg zu fragen. Unvermittelt hielt ihm einer der Männer ein Messer vor, während ein weiterer den 43-Jährigen festhielt. Die Männer klauten das Bargeld und flüchteten zu Fuß. Zwei Männer liefen auf dem Schwarzen Weg in Richtung Flachskamp, der andere über die Waldenburger Straße in Richtung Bielefelder Straße.

Täterbeschreibung

Beschrieben wurden die drei Männer wie folgt: Der erste Täter war etwa 34 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, mit einer deutlich übergewichtigen Statur. Der Mann hatte ein nordafrikanisches Aussehen und trug einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer Adidas-Sporthose und einem Kapuzenpullover, mit Kapuze auf dem Kopf.

Die beiden weiteren Männer hatten ebenfalls ein nordafrikanisches Aussehen, waren kleiner und zwischen 24 und 26 Jahre alt, mit einer normalen Statur. Einer dieser beiden trug einen Undercut-Haarschnitt mit einem rasierten Trennungsstrich.

Hinweiser erbeten

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Schwarzen Weg oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 / 869-0 entgegen.