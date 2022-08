Drei Schläge für den Fassanstich und drei tolle Tage

Zum 25. Bierfest in Werther füllt sich die Innenstadt mit gut gelaunten Besuchern - erfolgreiche Premiere für den Bürgermeister

Werther

Besser hätte seine Premiere doch kaum geraten können: Nur drei Schläge brauchte Bürgermeister Veith Lemmen am Freitagabend zum Fassanstich – und eröffnete damit das 25. Bierfest in Werther. Am Sonntag schließlich ist die dreitägige stimmungsvolle Veranstaltung ausgeklungen.

Von Sandra Homann