Das feuerrote VW Cabrio hält vor der St.-Jacobi-Kirche in Werther, und das standesamtlich getraute Ehepaar Thomas und Tanja Bosmann, geb. Stokic, steigt aus.

Thomas und Tanja Bosmann heiraten in Werther

Thomas und Tanja Bosmann, geb. Stokic, haben jetzt in Werther geheiratet. Die Zahntechnikmeisterin und der Geschäftsführer von Bosmann Elektrotechnik lernten sich vor 10 Jahren kennen und lieben, auf der Hochzeit von Dirk und Alexandra Hollmann funkte es zwischen den beiden 42-jährigen.

Eigentlich wollten die eingefleischten Hägeraner in der dortigen Dorfkirche heiraten, aber die hat eben nicht genug Platz für den großen Freundes- und Bekanntenkreis. Also ging's in die Stadt.