Effektvoll um Hilfe gerufen

Eine durchaus wichtige Rolle spielten die Mitglieder der Johanniter-Jugend aus Werther: Mit realistisch geschminkten Schnittwunden, Prellungen und Kopfverletzungen stellten sie die Verletzten dar.

Blitzschnell 25 Menschen versorgen können

Simuliert wurden mehrere Szenarien, zum Beispiel das Errichten eines „Behandlungsplates 25“. Im Katastrophenschutz bedeutet dies, dass 25 Menschen mit dieser angeforderten Truppe versorgt werden können. Hierzu zählen dann im Einzelnen die Einheiten Sanitätsdienst, Technik und Sicherheit, Betreuung und Verpflegung, die immer gemeinsam als „Zug“ im Einsatz sind.

Zur „Rettung von Personen aus einem Gebäude“ rückte die Sanitätseinheit aus. Dort wo der Zugang versperrt war, halfen die Kollegen der Technikgruppe, um den Weg frei zu machen zu den „Verletzten“. Die galt es nach der Schwere ihrer Verletzungen in Kategorien einzustufen. Nach einer ersten medizinischen Sichtung erfolgte die sofortige Versorgung durch die ehrenamtlichen Sanitäter.

Die Unübersichtlichkeit einer möglichen Katastrophenlage verdeutlichten die Statisten eindringlich, indem sie in der Szenerie lautstark um Hilfe riefen oder offensichtlich unter Schock stehend den Gefahrenbereich verlassen wollten. „Wir wollten die Übungslage so realistisch wie möglich darstellen, dazu gehören neben äußerlichen Verletzungen auch seelische Ausnahmezustände der Betroffenen,“ erläutert Frank Husemann. Er trug zusammen mit Walter Kolditz die übergeordnete Verantwortung für die Übung.

Wer kennt heute noch eine "fahrende Kolonne"?

„Auch das gemeinsame Fahren der zwölf Einsatzfahrzeuge in Kolonne zum Übungsort ist ein wichtiger Bestandteil des Testlaufes. Unsere Helferinnen und Helfer lernen dadurch, im Ernstfall heil und sicher durch den Straßenverkehr zu gelangen. Viele Autofahrer kennen heute den Umgang mit einer fahrenden Kolonne nicht mehr“, sagt Walter Kolditz und erklärt: „Mehrere Fahrzeuge, gekennzeichnet durch eine blaue Fahne an der Spitze und einer grünen Fahne am Schlussfahrzeug gelten in dem Fall als ein einziges Fahrzeug.“

Ein weiterer Bereich, der zur Katastrophenschutzeinsatzeinheit der Johanniter in Bielefeld gehört, ist die Verpflegung. Diese Gruppe versorgt im Ernstfall sowohl die Hilfskräfte im Einsatz sowie Verletzte oder Betroffene in der Schadenslage. Auch hier wird regelmäßig der umfangreiche Auf- und Abbau der Feldküche und der Einsatz aller notwendigen Geräte geprobt. Neben der Zubereitung der Mahlzeiten kümmert sich das Team auch um den vorbereitenden Einkauf und das Bereithalten von Speisen und Getränken während des Einsatzes.

Im Fall der Fälle zur Stelle

Die Johanniter Ostwestfalen haben Katastrophenschutzeinheiten in Bielefeld und Paderborn. Sie kommen grundsätzlich dann zum Einsatz, wenn örtliche Kapazitäten zur Schadensbewältigung nicht mehr ausreichen oder aber die Infrastruktur der betroffenen Region erheblich beschädigt ist. Außerdem unterstützen sie die hauptamtlichen Rettungskräfte durch die Betreuung verletzter Personen oder die Versorgung der Einsatzkräfte.