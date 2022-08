Ehrenpreis für Bäckerei Bossert in Werther

Als die Kunden morgens beim Brötchenholen gratulierten, war Patrik Kröger im ersten Moment etwas irritiert. Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in Düsseldorf war schneller als die Poststelle, und so erfuhr der Wertheraner Bäcker- und Konditormeister noch bevor er die offizielle Urkunde in Händen hielt, dass Café und Bäckerei Bossert den Ehrenpreis des Landes NRW verliehen bekommen hatte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet