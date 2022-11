Die Stadt Werther bleibt auch weiterhin finanziell nicht auf Rosen gebettet, in den nächsten Jahren wird es planmäßig weiter defizitäre Haushalte geben. Erst 2026 soll unterm Strich wieder ein Plus stehen. Doch von einer Haushaltssicherung sieht Bürgermeister Veith Lemmen, der gemeinsam mit Kämmerer Reiner Demoliner den Haushaltsplan 2023 im Rat eingebracht hat, Werther weiter entfernt.

Solche globalen Krisen und in dieser Häufung haben wir alle noch nicht erlebt im Nachkriegsdeutschland“, diese Bemerkung stellt Bürgermeister Veith Lemmen an den Anfang seiner Haushaltsrede. Dennoch möchte er nicht verzagen oder gar klagen und blickt mit verhaltenem Optimismus in die Zukunft.