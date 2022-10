"Ein großer Entwicklungsmotor"

Neues "Forschungslabor" in der Kita Sonnenland in Werther weckt die Neugier aufs Experimentieren - Fördermittel in Höhe von 75.000 Euro

Werther

Was hat es mit dem Magnetismus auf sich, wie funktioniert ein Stromkreis und warum schwimmen leichte Dinge an der Oberfläche, während schwere auf den Boden sinken ? Antworten auf all diese interessanten Fragen finden Kinder der Kita Sonnenland neuerdings in ihrem sogenannten „Forschungslabor“. Einem mit Spülbecken, Sandkasten, Waage, Leuchtbausteinen und Mikroskopen ausgestatteten, hellen Raum, in dem die Kinder spielend experimentieren und erste Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen Themen sammeln können.

Von Malte Krammenschneider