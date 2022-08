Ein Mann für jede Stoffart

Schneider Osman Tanis betreibt sein Geschäft seit 25 Jahren in Werther – dabei war das ursprünglich gar nicht so geplant

Werther

Vom Bikini bis zur Hundeschwimmweste – es gibt fast nichts, was Osman Tanis (53) nicht schon bearbeitet hat. Seit nunmehr 25 Jahren rattern die Nadeln der Nähmaschinen mit klangvollen Markennamen wie Dürkopp, Juki und Mauser in Tanis‘ Nähstube an der Alten Bielefelder Straße über alle Arten von Stoff und Leder.

Von Christina Geis