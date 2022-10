Ein Schluck Wasser nicht nur bei Hitze

Grüne beantragen Trink-Brunnen auf öffentlichen Plätzen in Werther

Werther

Zwischendurch mal schnell ein Schluck Wasser – immer mehr Städte bieten öffentliche Trinkwasser-Brunnen an, an denen der Durst unterwegs gestillt werden kann. Die Fraktion der Grünen sähen dieses Angebot auch gern in Werther.

Von Margit Brand