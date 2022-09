Ein Zeichen für Akzeptanz, Toleranz und Respekt

Museum Peter August Böckstiegel in Werther richtet All-Gender-Toilette ein

Werther

„Unser Haus ist offen für alle Menschen“, sagt Museumsmitarbeiterin Lilian Wohnhas, „und damit sich alle Besucher wohlfühlen, wollen wir auch auf die Bedürfnisse von Minderheiten eingehen.“ In diesem Sinne hat das Museum Peter August Böckstiegel in Werther jetzt eine All-Gender-Toilette, also ein WC für alle Geschlechter, eingerichtet.

Von Christina Geis