Einbahnstraße: Mehrheit steht zu ihrem Votum

Demonstrativ stehen die Fraktionschefs von CDU, SPD, Grünen und UWG vor dem neuen „Einfahrt verboten“-Schild – und damit zugleich hinter dem Verkehrsversuch an der Ravensberger Straße.

CDU, SPD, Grüne und UWG in Werther wünschen sich mehr Sachlichkeit in der Diskussion

Hoffen auf mehr Sachlichkeit in der Diskussion: Ralf Eckelmann (CDU), Thorsten Schmolke (Grüne) , Detlef Wind (SPD), Uwe Gehring (UWG) und Georg Hartl (SPD).

„Ziel unseres gemeinsamen Auftrittes hier ist eine Versachlichung des Themas“, fasst Uwe Gehring (UWG) zusammen, was ihn und seine Ratskollegen gerade umtreibt: Was der Rat mit 80 Prozent der Stimmen beschlossen habe, so unterstreichen die Kommunalpolitiker, sei nach sorgfältiger und umfassender Abwägung der Argumente erfolgt.