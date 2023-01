Einbahnstraße: Politik will vierte Verkehrszählung

CDU, SPD und Grüne in Werther erhoffen sich durch weitere Zahlen eine bessere Entscheidungsgrundlage

Werther

Fast auf den Tag genau seit fünf Monaten läuft der Verkehrsversuch in Werthers Innenstadt mittlerweile: Am 23. August 2022 wurde ein gut 100 Meter langer Teil der Ravensberger Straße zur Einbahnstraße erklärt - für ein Jahr auf Probe, um den Verkehr zu entzerren. Um die Auswirkungen des Versuchs am Ende noch besser beurteilen zu können, könnte es demnächst eine vierte Verkehrszählung geben. Beschlossen sind bisher nur drei solcher Zählungen.

Von Volker Hagemann