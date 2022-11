Einbrecher in Schule und Kita

Die Beute gering, aber der Schaden groß: Einbrecher haben zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen an der Böckstiegel-Gesamtschule in Werther und in der benachbarten AWO-Kita ihr Unwesen getrieben.

Täter richten Sachschaden in Werther an

Die kleine Serie an der Weststraße begann nach Angaben der Polizei irgenwann zwischen Mittwochnachmittag (15 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr). Bislang unbekannte Täter sind in diesem Zeitraum in den so genannten Unterrichtspavillon der Peter August Böckstiegel-Gesamtschule am Standort Werther eingedrungen. Hier beschädigten sie einen großen Monitor, der an der Wand befestigt war.