Einbrecher muss erst ins Krankenhaus, dann vor den Haftrichter

Erst wird ein Hausbewohner in Werther von einem Einbrecher heimgesucht, kurz darauf muss sich sogar der Rettungsdienst um diesen Einbrecher kümmern.

38-Jähriger aus Herford will in ein Wohnhaus in Werther einsteigen, wird aber gestellt

Die Polizei hat in Werther einen 38-jährigen Mann aus Herford festgenommen, der in ein Wohnhaus einbrechen wollte (Symbolfoto).

Zuvor hatte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Alten Bielefelder Straße in Werther am späten Mittwochabend, 4. Januar, gegen 23 Uhr die Polizei verständigt - ein bis dahin unbekannter Mann hatte die Scheibe einer rückwärtigen Tür des Hauses eingeschlagen. Als der 59-jährige Hauseigentümer den Einbrecher vor dem Haus wahrnahm, flüchtete der Täter zu Fuß zum Busbahnhof.

Doch der 59-Jährige konnte den Täter stellen, bis kurz darauf die Polizeikräfte eintrafen. Die Beamten nahmen den Einbrecher, einen 38-jährigen Mann aus Herford, vorläufig fest. Für die Polizisten ergab sich unmittelbar der Eindruck, dass der Mann sich in einem stark berauschten Zustand befindet.

Kurz darauf entwickelte sich bei dem 38-Jährigen ein internistischer Notfall, so dass die Polizeibeamten den Rettungsdienst verständigten. Rettungsassistenten transportierten den festgenommenen Tatverdächtigen zu ambulanten Untersuchungen in ein Gütersloher Krankenhaus.

Nachdem der Mann entlassen werden konnte, wurde er noch am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld durch Kriminalbeamte einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dieser verkündete die Untersuchungshaft für den Herforder - der sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten muss.