Einbrecher über Stunden am Tatort

Diebe schneiden kreisrundes Loch in Tankstellen-Shop in Werther

Werther

Knapp drei Stunden haben sich unbekannte Diebe in der Nacht zu Samstag am und im Shop der Tankstelle an der Rodderheide aufgehalten. Es dauerte, bis sie drin waren, um am Ende Zigaretten klauen zu können.

Von Margit Brand