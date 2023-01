Poppe + Potthoff in Werther: Markus Kerkhoff übernimmt neue Leitungsfunktion

Ein Blick auf das P+P-Rohrwerk an der Engerstraße in Werther.

In dieser neuen Rolle will er die Strategie vorantreiben, auf Marktveränderungen mit Innovationen und neuen Produkten zu reagieren.

P + P will sich damit weiterhin so gut wie möglich für die Zukunft aufstellen. 1928 in Werther gegründet, beliefert Poppe + Potthoff längst unterschiedlichste Kunden in mehr als 50 Ländern. Gewachsen aus den traditionellen Stärken der Firma in den Bereichen Präzisionsstahlrohre, Kraftstoffverteilerleisten (Common Rails) und Leitungen für Dieseleinspritzsysteme, befindet sich das Familienunternehmen derzeit in der Wandlung hin zu einem Entwicklungspartner für nachhaltige Technologien.

Vorangetrieben wird diese Wandlung seit 2020 maßgeblich durch Markus Kerkhoff. Der Diplom-Ingenieur führte nach seinem Einstieg in die Unternehmensgruppe die Bereiche Innovationsplanung, Zulieferteile für die Autoindustrie sowie die Geschäftsfelder Antriebssysteme und Präzisionsteile.

Veränderung im Management: Markus Kerkhoff ist nun Chief Executive Officer (geschäftsführendes Vorstandsmitglied) der Poppe + Potthoff-Gruppe. Foto: Poppe + Potthoff

„Markus Kerkhoff hat große Führungsqualitäten und ein kontinuierliches Engagement für die Werte gezeigt, die unser Unternehmen seit seiner Gründung auszeichnen“, freut sich Dr. Christian Potthoff-Sewing, Mitinhaber der Poppe + Potthoff-Gruppe. „Die Gesellschafter von P+P sind zuversichtlich, dass die Gruppe bei Markus in guten Händen sein wird, und freuen sich auf die Ergebnisse, die der eingeschlagene Kurs der letzten Jahre bringen wird“.

An diesen vor drei Jahren eingeschlagenen Kurs erinnert auch P+P-Pressesprecher Bastian Drexhage: "Dabei geht es etwa um die Fertigung von Komponenten für die emissionsfreie Mobilität. Markus Kerkhoff treibt dieses Thema seit Jahren voran."

Mit der Neuordnung der Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsführung schafft das Unternehmen die Voraussetzung, die Ergebnisse des eingeschlagenen Kurses bestmöglich umzusetzen. Geleitet wird die Poppe + Potthoff-Gruppe dabei zukünftig von Markus Kerkhoff als CEO, Christoph Hentzen als CFO (Chief Financial Officer) und Dr. Christian Potthoff-Sewing, der sich in Zukunft als geschäftsführender Gesellschafter auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens konzentrieren und als Koordinator der Geschäftsführung das Management-Team stärken wird.

Die Poppe + Potthoff-Gruppe mit Hauptsitz und Technologiezentrum in Werther ist mit mehr als 1600 Mitarbeitern und langjährigen Partnern in über 50 Ländern aktiv. Das Unternehmen verfügt heute über 18 Werke und Vertriebsniederlassungen in 9 Ländern.

Über das Unternehmen

P + P ist Partner von weltweit tätigen Unternehmen in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, in der Marine, der Luft- und Raumfahrt. Gefertigt werden unter anderem Common Rails, Präzisionsstahlrohre, Hochdruckleitungen, Präzisions- und Industriekupplungen und speziell entwickelte Prüfsysteme, darüber hinaus auch Wasserstoffversorgungssysteme und Komponenten für Elektrofahrzeuge.

Im Rohrwerk in der Wertheraner Engerstraße arbeiten derzeit 178 Beschäftigte, weitere 79 in der P+P-Holding in der Dammstraße.