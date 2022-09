Eiswürfel inspirieren kleine Forscher

Johannis-Kita in Werther erneut ausgezeichnet

Werther

Wie schmeckt eigentlich Schnee? Und warum schmilzt mein Eis in der Waffel? Kinder haben viele Fragen an die Welt. Seit vier Jahren entdecken und forschen die Kinder der Kita Johannis in Werther regelmäßig gemeinsam mit den pädagogischen Fach- und Lehrkräften.