Emotionaler Abschied eines großen Vorbilds

Es war auch ein emotionaler Abschied: Rund 70 Gäste und Weggefährten haben Gotthard Weber nach 56 Jahren im Johanniter-Ehrenamt in den verdienten (Un)ruhestand verabschiedet. Weber will den Johannitern aber verbunden bleiben und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Der ehrenamtliche Regionalvorstand der Johanniter in Ostwestfalen, Albrecht Wrede, stellte heraus, dass langjähriger ehrenamtlicher Einsatz in der heutigen Zeit besonders wertvoll ist. „56 Jahre aktiv im Ehrenamt, - du bist und bleibst für uns alle ein großes Vorbild, denn Kontinuität im Ehrenamt ist eine der Tugenden, die wir bei den Johannitern dringend brauchen, um die Qualität unserer Arbeit weiterhin so aufrecht erhalten zu können.“

Der hauptamtliche Regionalvorstand Gerald Donath berichtete in einer launigen Laudatio mit einem Augenzwinkern von gemeinsamen Begebenheiten, Webers „Liebe zum Detail“ und Themen, die in den vielen Jahren auch einiges an Diskussionsstoff lieferten.

Auch Werthers Bürgermeister Veit Lemmen und weitere langjährige Begleiter würdigten Gotthard Webers Wirken mit markigen Anekdoten zu Veranstaltungen, unzähligen Sanitätsdiensten und Errungenschaften, sowohl für die Stadt Werther als auch für die Johanniter.

Bei einer anschließenden gemütlichen Runde feierte Weber mit vielen Gästen und Weggefährten und gab den Staffelstab der Ortsverbandsführung an seine Nachfolger Jörg Schütze und Frank Rosendahl weiter.

Beide sind ebenfalls seit vielen Jahren ehrenamtlich bei den Johannitern aktiv, Jörg Schütze kam 2009 zusammen mit seiner Ehefrau zur JUH Werther, nachdem der gemeinsame Sohn ein paar Monaten vorher bereits in die gleiche Ortsgruppe eingetreten war. Jörg Schütze packt seitdem beherzt mit an, auch am Nachbarstandort in Bielefeld, in dem er direkt Aufgaben in der Technikgruppe übernahm.

An seiner Seite als Ortsbeauftragter steht ab sofort Frank Rosendahl, seit 1993 bei den Johannitern aktiv. Zuerst als Gruppenführer im Bereich Bevölkerungsschutz in Borgholzhausen. Später wechselte Rosendahl mit weiteren Helfern nach Werther und übernahm seither diverse Führungsaufgaben und im Ortsverband Bielefeld zusätzlich die Gruppenführung „Betreuung“. Am 28.Oktober wurde beiden neuen Ortsbeauftragten für ihre langjährigen Leistungen das Ehrenzeichen der JUH verliehen.