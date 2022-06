Erst erkundet auch der Nachwuchs das Museum, dann wird gemalt

Kunst nur für Erwachsene? Von wegen! Das Böckstiegel-Museum lädt zu Familiensonntagen ein. Gleich am 3. Juli geht‘s los.

Museum Peter August Böckstiegel in Werther lädt zu Familiensonntagen ein

In dem 90-minütigen Angebot geht es für die kleinen und großen Familienmitglieder ins Künstlerhaus oder in die aktuelle Ausstellung – derzeit sind es die farbenfrohen, ausdrucksstarken Bilder von Herbert Ebersbach in „Dem Leben Farbe geben“. Blumenstillleben, Landschaftsbilder und Porträts von Freunden und Familienmitgliedern geben den Teilnehmern der kindgerechten Führung Anlass, sich auszutauschen.

Spielerisch erkundet so die Familie – natürlich können es auch Oma, Opa und Enkelkinder oder ähnliche Konstellationen sein – die Werke des fast in Vergessenheit geratenen Expressionisten. Anschließend erarbeiten die Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern zusammen ein kleines Kunstwerk.

Das Angebot eignet sich für Kinder ab fünf Jahren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Kosten betragen 1,50 Euro zuzüglich Eintritt, Kinder haben freien Eintritt. Der erste Termin findet am 3. Juli von 13.30 bis 15 Uhr statt.

Weitere Termine: 7. August, 4. September, 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember, dann jeweils von 12 bis 13.30 Uhr. Ab September findet der Familiensonntag im Künstlerhaus statt. Es wird um Anmeldung gebeten, Telefon 05203/2961220 oder E-Mail: buchung@museumpab.de.