„Erst wenn Preise steigen, passiert etwas“

Ein Verkehrsversuch, der die Ravensberger Straße für ein Jahr zur Einbahnstraße macht, startet am Dienstag, 23. August. Im Vorfeld läuft eine Online-Umfrage zum Thema, an der sich bisher schon mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger beteiligt haben. Das erklärt Norbert Krause von der begleitenden Agentur Krauses Projektdesign, der gemeinsam mit Klimaschutzmanager Hendrik Rottländer einen Infotisch auf dem Alten Markt aufgebaut hat.

An einem Infotisch auf dem Alten Markt geht es um den Verkehrsversuch, der die Ravensberger Straße für ein Jahr zur Einbahnstraße macht. Hier diskutieren (von links) Silvia Mehring und Werner Glenewinkel mit Norbert Krause und Klimaschutzmanager Hendrik Rottländer

„Wir warten noch auf das Publikum von der Eisdiele, aber die schwächelt heute“, sagt Rottländer mit augenzwinkerndem Blick auf den etwas zurückhaltenden Interessentenandrang. Zwischen zehn und 14 Uhr suchen die beiden Protagonisten das persönliche Gespräch mit Passanten. Eine von ihnen ist Heidemarie Wellenbrink. „Ich hoffe, dass einige Parkplätze gestrichen werden und mehr Grün in die Stadt kommt“, sagt sie und schlägt vor, zusätzlich den Klimanotstand auszurufen und das Anlegen von Schottergärten zu unterbinden. „Als Fußgängerin werden Sie profitieren“, verspricht Hendrik Rottländer und erinnert an städtische Anreize zur Umgestaltung der spöttisch als „Vorgärten des Grauens“ bezeichneten Ansätze. Eine gegenteilige Ansicht zum Verkehrsversuch vertritt Volker Kettler. Für ihn ist dieser eine „Kopfgeburt, die planerisch nicht zu Ende gedacht wurde“. Nach seinen Erfahrungen ist es nie zu voll auf der Ravensberger Straße, eine Gefährdung kann er nicht erkennen. Zudem zieht er in Zweifel, dass etwas Substanzielles dabei herauskommt. Weiterhin bemängelt er die Zunahme von Lärm und Abgasen, weil Autofahrer jetzt Umwege fahren müssten.