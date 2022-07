Erste Stadtführung mit dem Fahrrad durch Werther

Werthers Sehenswürdigkeiten unter der fachmännischen Begleitung eines Stadtführers zu erkunden, ist schon seit vielen Jahren ein beliebtes Angebot. Bis dato wurde dies immer zu Fuß erledigt, doch nun haben es sich die Verantwortlichen um Sandra Wursthorn im Rathaus überlegt, eine „Stadtführung per Rad“ aus der Taufe zu heben. Die erste Ausgabe am Freitagnachmittag hat nun 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angelockt und gezeigt, dass sich das Zweirad hervorragend eignet, um Kirche, Haus Werther, Böckstiegel-Museum & Co. miteinander zu verbinden.

