Falscher Handwerker stiehlt Schmuck und Bargeld

Es war nach Auskunft der Polizeit Donnerstag am frühen Abend, als der Täter um 18 Uhr an der Gartenstraße klingelte. Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus und sagte, er sei wegen eines Wasserrohrbruchs in dem Mehrfamilienhaus. Die arglose 89-jährige Bewohnerin ließ den Mann in die Wohnung.

Der vermeintliche Handwerker habe die Dame anschließend mit Aufgaben abgelenkt, berichtet die Polizei. Schon nach wenigen Minuten verließ der Täter die Wohnung wieder. Im Anschluss stellte die 89-Jährige den Diebstahl von Schmuck und einer geringen Menge Bargeld fest.

Die Frau hat den Tatverdächtigen so beschrieben: etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß mit westeuropäischem Aussehen. Der Mann habe eine athletische Statur und kurze dunkle Haare gehabt. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover und einer dunklen Hose.

Ähnliche Masche Ende Juni in Rheda-Wiedebrück

Die Polizei schließt mögliche Tatzusammenhänge zu einem ähnlichen Vorfall Ende Juni in Rheda nicht aus. Diese werden von den Kripo-Beamten nun genauer untersucht. Dort war eine 86-jährige Bewohnerin einer Senioren-Residenz nach der gleichen Masche um ihren Schmuck gebracht worden. Eine Beschreibung konnte damals nicht erfolgen.

Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugen, die in Werther rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht haben. Wer Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Gütersloh, Tel. 05241/ 869-0 in Verbindung zu setzen.