Falscher Qualm über dem Sägewerk

Qualm über der alten Holzhalle, Blaulicht und Martinshorn: Was sich Samstagmittag rund um das ehemalige Sägewerk Kreft zwischen Werther und Häger abspielt, wirkt bedrohlich. Aber es ist "nur" eine Übung der Feuerwehr-Nachwuchskräfte.

Einsatz am ehemaligen Sägewerk Kreft: Die Jugendfeuerwehr Werther absolviert eine 24-Stunden-Übung.

Als dichter Rauch aus dem einigen Sägewerk an der Rotenhagener Straße/Ecke Engerstraße quillt, kommen die Nachbarn aus dem Haus. Kurze Zeit später fährt das erste Löschfahrzeug vor, und heraus springen Zwölf- bis 18-Jährige. Und sie tun das, was ihre Vorbilder in den Löschzügen der freiwilligen Feuerwehr auch tun würden: Sie verschaffen sich als erstes einen Überblick über die Lage vor Ort.