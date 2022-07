Feiern, probeliegen, "Zipfel" schätzen

Pünktlich zum 1. Juli waren alle Handwerksarbeiten erledigt, die Küchen aufgebaut und letzte Deko-Details in „Timms Einrichtungshaus“ an der Engerstraße arrangiert. Die Möbelmanufaktur aus Werther-Häger hat einen neuen Schauraum in Innenstadtnähe eingeweiht.

Inhaber Tim Oberwelland hatte eingeladen, mit ihm und seinem Team durch die umgebauten Räume des ehemaligen Getränkehandels Pottmeyer zu schlendern. Wo sich früher Bierkisten stapelten, stehen nun Sofas, Betten – und eine Auswahl an Präsenten. „Die Möbel sind alle aus der Region OWL, wir können von der Terrasse bis zur Küche alles ausstatten“, erklärt Tim Oberwelland.

Die Besucher Achim Müller und Svenja Sommerfeld testen eines der Betten im neuen Einrichtungshaus. Foto: Sandra Homann

Bei Bratwurst von der Fleischerei Paul und frisch gezapftem Bier aus Häger konnten die Gäste am Eröffnungstag die Themenwelten im Innen- und Außenbereich bewundern. Beim Gewinnspiel mussten Glühlampen in einer Deckenleuchte gezählt werden, das Gewicht des Möbelstücks „Zipfel“ geschätzt werden und erklärt werden, was ein Quooker ist – ein spezieller Wasserhahn.

Während die kleinen Gäste sich in der Hüpfburg vergnügten, nahmen Eltern und Großeltern Küchen in Augenschein und nutzten das Probeliegen in Betten. Tim Oberwelland plant in seinem neuen Einrichtungshaus künftig auch Veranstaltungen mit heimischen Köchen, denen man über die Schulter schauen kann.