Feuerwehr Werther-Langenheide lädt ein: Klönen und feiern am Osterfeuer

Löschzug will am Ostersonntag, 9. April, auch eine Party mit DJ auf die Beine stellen

Schließlich braucht es für ein großes Osterfeuer auch entsprechend viel Brennmaterial. Und da ist buchstäblich noch jede Menge Luft nach oben: Unbehandeltes Brenngut ist gefragt - Holz natürlich, aber auch Strauch- und Baumschnitt.

Wer Entsprechendes abzugeben hat, etwa Ast- oder Strauchschnitt aus dem eigenen Garten, kann das an zwei Terminen gerne in Langenheide anliefern: "Alle Bürger haben an den Samstagen 25. März und 1. April die Möglichkeit, solches unbehandelte Brenngut, insbesondere Strauch- und Baumschnitt, in beliebiger Menge anzuliefern - an beiden Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr zum Brennplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Langenheide an der Langenheider Straße 32", bietet Löschzugführer Dirk Riecke an.

Dort nehmen die Mitglieder der Feuerwehr das Brennmaterial entgegen und achten auch darauf, dass wirklich nur passendes Material gebracht wird. Den Anweisungen der Ordnungskräfte ist Folge zu leisten.

Damit das Osterfeuer nicht zur tödlichen Falle für Kleintiere wird, schichten die Feuerwehrleute das Brennmaterial am Samstag vor dem Abbrennen noch einmal um.

Zum gemütlichen Klönen und zum Aufwärmen sind dann am Ostersonntag, 9. April, alle Besucher am Osterfeuer in Langenheide willkommen. Los geht's um 18 Uhr, für kleine Speisen und Getränke wird gesorgt sein. Rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit soll das Feuer dann gegen 19 Uhr entzündet werden. Die Feuerwehr lädt zu einem langen, stimmungsvollen Abend ein - denn ab 21 Uhr schließt sich im Gerätehaus obendrein eine große Osterparty an, bei der DJ Janis Maas für die passende tanzbare Musik sorgen will. Der Eintritt ist frei.