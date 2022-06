Flugärger: nächtliche Odyssee über Paderborn/Lippstadt

Die erste E-Mail von Eurowings kommt um 6.03 Uhr: „Ihr Flug von Split nach Düsseldorf verspätet sich um zwei Stunden auf 16 Uhr.“ Um 7.04 Uhr die zweite Mail: „Ihr Flug ist annulliert.“ Die vier Urlauber aus OWL sind schockiert. Was tun? Es ist der Beginn einer Odyssee auf dem Rückweg von Kroatien nach NRW und ein Beispiel dafür, wie sehr das Flugchaos inzwischen zahlreiche Länder erfasst hat.

Rückreise von Kroatien: ein Flug annulliert, der zweite landet in OWL statt Düsseldorf

Wir – zwei Ehepaare aus Werther – versuchen zunächst, die Hotline zu erreichen. Nach über einer Stunde in der Warteschleife geben wir auf – und fahren per Taxi zum Airport Split, wo es einen Schalter für Eurowings gibt. „Vor Montag gibt es keinen Flug von Eurowings nach Düsseldorf“, sagt die Frau. Auf Nachfrage erfahren wir: wohl aber vom rund 120 Kilometer entfernten Flughafen Zadar. Hier gebe es einen Flug noch an diesem Samstag um 20 Uhr. Dafür entscheiden sich die beiden Paare – nichtsahnend, dass auch dieser Flug unter keinem guten Stern steht.