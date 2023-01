Förster berichtet über den Zustand des Teuto

Wie ist es um den Zustand des Teutoburger Waldes bestellt? Wie sind die Zukunftsaussichten? Die Frauenhilfe Werther begrüßt zu diesem Thema am 11. Januar einen Fachmann.

Johannes-Otto Lübke ist am 11. Januar zu Gast bei der Frauenhilfe Werther

Große Hitze, wenig Niederschlag: Trockene Sommer und dadurch obendrein das vermehrte Auftreten des Borkenkäfers sind das Eine – auf der anderen Seite macht eine Vielfalt an widerstandsfähigen jungen Bäumen im Wald Mut für die Zukunft.

Darum geht es beim nächsten Treffen der Frauenhilfe Werther am Mittwoch, 11. Januar. Beginn mit Kaffee und Kuchen ist um 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Werther, Alte Bielefelder Straße 21. Von 16 Uhr an wird dann an diesem Nachmittag Förster Johannes-Otto Lübke vom Regionalforstamt Ostwestfalen-Lippe über den Zustand und die Zukunft unseres Waldes berichten.

Nähere Informationen gibt es bei Annegret Weber unter Telefon 05203/917394.