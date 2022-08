Freibad lockt mit Flohmarkt und Fackeln

Am 27. August gibt es in Werther die nächste stimmungsvolle Veranstaltung im und am Becken – schon jetzt für Stände anmelden

Diese beliebte Kombination startet zwar erst am Samstag, 27. August, doch für den Flohmarkt sollte sich der interessierte Nachwuchs – beziehungsweise ein Erziehungsberechtigter – möglichst zügig anmelden, damit das Veranstalterteam von Stadt und Freibad entsprechend planen kann. Anmeldungen schickt man am besten per E-Mail an: [email protected]

Der Eintritt ins Freibad ist an diesem Tag frei, und auch die Teilnahme mit einem Flohmarktstand ist kostenlos. „Der Aufbau der Stände beginnt ab 14 Uhr, ab 15 Uhr kann dann gestöbert und ver- beziehungsweise gekauft werden“, kündigt Stefan Meier von der Stadtverwaltung Werther an.

Fackeln werden am Beckenrand entzünde. Foto: Johannes Gerhards

Etwa mit Einbruch der Dämmerung schließt sich ab 19.30 Uhr das Fackelschwimmen an. Wie lange die Besucher an diesem Abend ihre Bahnen in der stimmungsvollen Atmosphäre ziehen können? „Das kommt ein bisschen auf die Resonanz und das Wetter an“, denkt Stefan Meier noch an die verregnete Veranstaltung im Vorjahr zurück. „Aber diesmal bleibt‘s hoffentlich sommerlich!“

Noch einmal erinnert die Stadt an die regulären Öffnungszeiten des Freibads seit dieser Woche: Das Frühschwimmen ist montags und mittwochs jeweils in der Zeit von 6.30 bis 8 Uhr möglich. Der weitere reguläre Freibad- bzw. Badebetrieb läuft montags bis sonntags jeweils von 14 bis 19.30 Uhr.