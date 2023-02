Freude über starkes Anmeldeergebnis an PAB-Kreisgesamtschule

Werther/Borgholzhausen

Im Gegensatz zu einem allgemein negativen Anmeldetrend an vielen Gesamtschulen, insbesondere auch in Bielefeld, kommt die Peter-August-Böckstiegel-Kreisgesamtschule mit 199 Anmeldungen auf ein gutes und stabiles Anmeldeergebnis. An den Schulstandorten Werther und Borgholzhausen können wieder sieben Klassenzüge gebildet werden.

Von Stefan Küppers