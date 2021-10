Für die Vorfreude gibt‘s jetzt Rennluft in Tüten

Die Karts sind weiter in der Zwangspause zum Stillstand verdonnert. Doch mit einer besonderen Aktion will das Team der Kartbahn Werther Rennluft verbreiten.

Immer noch ist es dunkel in der großen Halle der Indoor-Kartbahn an der Engerstraße. Die kompakten Rennwagen – die Karts und Hot Rods mit ihren 5,5 bis 9 PS starken Motoren – stehen zwar in den Startlöchern, wären bereit für eine rasante Fahrt. Doch auch für dieses Unternehmen gilt: Bis vorerst 18. April ist es zum Stillstand verdonnert – im wahrsten Sinne des Wortes.