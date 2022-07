„G“ weist jetzt auch Radlern den Weg

Wer in jüngster Zeit im Norden des Kreises Gütersloh unterwegs war, dem dürften die neuen grünen Hinweisschilder mit dem weißen G für Genießer nicht entgangen sein. Neben dem erfolgreichen (Wander-)"Weg für Genießer" darf man sich nun über einen neuen "Radweg für Genießer" freuen. Auch von Werther aus startet demnächst eine Sternfahrt zur Eröffnungsfeier nach Halle.

Neuer "Radweg für Genießer": Sternfahrt nach Halle zur Eröffnung startet am 21. August am Rathaus Werther

Die Arbeitsgemeinschaft „Weg für Genießer“ freut sich auf zahlreiche Besucher und Sternfahrer bei der Eröffnung am 21. August in Halle.

Am Sonntag, 21. August, wird die Eröffnung des Radweges in Halle am Schulzentrum Masch gefeiert, und auch alle Wertheraner sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Geführte Sternfahrten und ein Rahmenprogramm runden die Auftaktveranstaltung für das neue Angebot ab.

Die insgesamt 115 Kilometer lange und neu ausgeschilderte Fahrradroute verläuft durch die Städte Borgholzhausen, Halle, Werther, Versmold und die Gemeinde Steinhagen. Durch diese Orte führen zur Eröffnung auch geführte Sternfahrten. Start der Tour in Werther ist um 9.30 Uhr am Rathaus, Mühlenstraße 2. Gefahren wird in zwei geführten Gruppen (jeweils auf maximal 25 Personen begrenzt). Die Tour, ausgetüftelt durch Lothar Breiter vom RC Teuto, hat eine Länge von etwa 27 Kilometern.

Radler dürften sich freuen: Der neue Radweg für Genießer durch den Altkreis Halle ist jetzt ausgeschildert und wird am 21. August feierlich eröffnet. Foto: dpa

Interessierte können sich zudem auch auf eigene Faust, zu zweit oder in privat organisierten Gruppen auf den Weg nach Halle machen. Per QR-Code lässt sich ganz einfach die gewählte Route auf das eigene Smartphone herunterladen.

Am Schulzentrum Masch werden die Gruppen voraussichtlich gegen 12 Uhr in Halle eintreffen. Hier erwartet die Teilnehmer eine kleine Überraschung. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. An einem Informationsstand gibt es viele Tipps rund um die Themen Radfahren und Wandern im Kreis Gütersloh.

Interessierte – egal ob als Teilnehmer einer Sternfahrt oder im privaten Rahmen – werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bis zum 15. August dafür anzumelden: bei der Stadt Werther, Telefon 05203/705-0, E-Mail: info@stadt-werther.de. Weitere Informationen sowohl für Wanderer als auch für Fahrradfahrer gibt es im Internet unter www.geniesserweg.de.