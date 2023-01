„Ganz Werther wartet auf euch!“ – Sternsinger sammeln Rekordsumme

In diesem Jahr können die Heiligen Drei Könige mitsamt Sternträger auch endlich wieder in die Häuser gehen und ihr Lied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ sowie den Segensspruch vortragen. Das Interesse am „royalen“ Besuch ist groß: Insgesamt 54 Kinder und Jugendliche, aufgeteilt in 15 Gruppen, läuten an diesem Samstagnachmittag an den Türen von 444 Haushalten in Werther, um Spenden zu sammeln.

