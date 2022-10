Gebühren klettern nach oben

Auch das wird teurer im neuen Jahr: Eine Erhöhung der Gebühren für Abfall, Trinkwasser und Schmutzwasser bahnt sich in Werther an.

Müll, Trinkwasser, Abwasser: Stadt Werther will Preise anheben

Jedenfalls schlägt die Verwaltung dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Digitales zum einen eine Anhebung der Müllgebühren vor, nachdem die Entsorgungsfirma PreZero angekündigt hat, künftig sieben Prozent mehr für die Abfuhr und Entsorgung von Abfällen zu verlangen. Auch die GEG, die Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh, will erhöhen. Nach aktuellem Stand sei von einem Plus von sechs Prozent auszugehen, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung.