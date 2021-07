Gefühle in Worte, Bilder und Videos stecken

Treffen mit Freunden? Sind derzeit deutlich eingeschränkt. Ein Cafébesuch? Unmöglich. Von Partys selbst in kleinerem Rahmen ganz zu schweigen. Und auch nach dem Präsenzunterricht in der Schule, im Kreise der Freunde und Mitschüler, sehnen sich Kinder und Jugendliche. Fällt etwas aus, wird eingeschränkt oder verboten, entsteht auf Dauer Frust.

„Die Jugend leidet am stärksten unter Corona. Dabei hat sie nicht einmal ein Sprachrohr und kaum eine Möglichkeit, sich dazu zu äußern“, sagt Dr. Christine Rhode-Jüchtern. Genau das möchte die Musikwissenschaftlerin und ehemalige Dozentin am Oberstufen-Kolleg Bielefeld ändern. Ihr schwebt ein Wettbewerb vor, an dem alle Jugendlichen aus Werther teilnehmen könnten. Möglicherweise in Form eines Preisausschreibens könnten die Jugendlichen Bilder, Aufsätze, auch Musik oder Videos einreichen. Darin sollen sie Gedanken, Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte und Kritik auf ihre Weise ausdrücken.