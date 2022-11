Gegen das Vergessen

Werther

Am Eingang oben an der Bergstraße steht ein Körbchen mit kleinen Steinen - runde, spitze und ovale Kiesel. Sie werden zum Gedenken an die Verstorbenen auf die Grabsteine gelegt. Anlässlich des Jahrestages nationalsozialistischer Gewalt am 9. November 1938 wurden jetzt unter großer Beteiligung Kränze auf dem jüdischen Friedhof an der Egge in Werther niedergelegt.

Von Sandra Homann