Genussvoll klönen mit und ohne „Geist“

Einen praktischen Tipp hat Wolfgang Lamek immer parat, natürlich auch im Advent: „Wenn man Glühwein sehr heiß trinkt, hat man auch gleich gebrannte Mandeln“, ulkt das Vorstandsmitglied des Dorf-Laden Häger e.V. Okay, das muss man ja nicht gleich ausprobieren...

Dennoch dürfte sich der Besuch gerade auch am Freitag, 23. Dezember, im und an dem Lädchen am Hägerfeld 1 in Werther-Häger lohnen: Denn das Team des Dorf-Ladens lädt zum gemütlichen Zusammenkommen ein. In vorweihnachtlicher Atmosphäre wird von 17 bis etwa 19.30 Uhr geklönt und der Grill angeheizt.

Und: „Die Besucher können dem Geist des Glühweins auf die Spur kommen“, kündigt Lamek an. „Es gibt aber auch heißen Apfelsaft aus Hägeraner Äpfeln, auf Wunsch mit einem Schuss Calvados. Wer sich keinen reinen Wein einschenken lassen will, kann ein frisch gezapftes Bier vom Fass genießen. Natürlich gibt es auch knackige Bratwurst, für Freunde der vegetarischen oder veganen Kost legen wir Kartoffelpuffer über die heißen Kohlen“, kündigt Wolfgang Lamek an.

Wer ganz nebenbei noch auf der Suche nach kleinen oder großen Geschenken ist - oder überhaupt noch Lebensmittel und andere schöne Dinge besorgen will: Der Dorf-Laden hat an diesem Abend auch zum Einkaufen geöffnet. Dabei finden sich übrigens auch wie so oft manche Neuigkeiten in den Regalen: etwa seit kurzem die typisch britische Süßigkeit namens „Fudge“, ein Karamell-Konfekt.