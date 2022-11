Zwei brennende Verteilerkästen sorgen für Rätselraten

Gleich zwei Brände, räumlich und zeitlich sehr dicht beieinander, beschäftigten am Freitagabend, 11. November, die Freiwillige Feuerwehr in Werther und in Häger. Die beiden Feuer an sich waren zwar schnell gelöscht, aber die Ähnlichkeit und die mögliche Ursache sorgen für Rätselraten.

Die Löschzüge Werther und Häger wurden am Freitagabend erst um 23.10 Uhr, dann erneut um 23.16 Uhr, alarmiert, wie Feuerwehr-Sprecher Jürgen Blomeier berichtet. In beiden Fällen hatten Glasfaser-Verteilerkästen gebrannt.

Mit 13 Kameraden vom Löschzug Häger und weiteren 15 Kameraden vom Löschzug Werther rückte die Feuerwehr zuerst zum Einsatzort an der Ecke Ellersiek / Schloßstraße in Werther aus; dort hatten die Flammen neben einem Verteilerkasten auch eine Rolle mit Glasfaserkabeln beschädigt.

Nur sechs Minuten später folgte die zweite Alarmierung, obendrein sehr ähnlicher Art: An der Hägerstraße / Ecke Leinenbrink war ebenfalls ein Glasfaser-Verteilerkasten in Brand geraten. "Hier wurde durch das Feuer auch ein Zaun mit Kunststoffsichtschutz erheblich beschädigt", berichtet Jürgen Blomeier. Laut Polizei war dadurch zudem eine Hecke in Brand geraten.

Beide Brände hätten durch je einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden können, so Blomeier.

Für Rätselraten sorgte am Wochenende allerdings, was die Ursache für die Feuer sein könnte. Die zweite Alarmierung folgte nur sechs Minuten nach der ersten, in beiden Fällen brannten Glasfaser-Verteilerkästen, und die Einsatzorte liegen nur etwa vier Kilometer auseinander. Ein Gewitter hat es am Freitagabend nicht gegeben.

Brandermittler vor schwerer Aufgabe

Zu möglichen Ursachen, beispielsweise Sabotage oder Brandstiftung, konnte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Gütersloh am Samstag auf Anfrage noch nichts sagen.

"Es sind daraufhin jetzt Brandermittler der Polizei im Einsatz. Doch die Ursache dürfte hier sehr, sehr schwer nachzuvollziehen sein", so der Sprecher.