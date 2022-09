Gleichbehandlung von Ungleichen ist ungerecht

Werther

"Wären sie als Lehrer lieber Schiedsrichter oder Trainer?“ Mit dieser Frage bringt Bernd Trenner das Thema seines Vortrages auf den Punkt. Der Diplompsychologe kritisiert in seinem Vortrag im Café des Dorf-Ladens Häger die „Selektionswut“, die seiner Ansicht nach an Schulen in Deutschland herrscht.

Von Christina Geis