Grillhütte in Werther wird abtransportiert

Als Schaustellerin in der Pandemiezeit bangte sie bereits um ihre Existenz. Die Idee, eine Grillhütte auf dem Parkplatz aufzustellen, kam ihr in der Zeit, als sie an der Fleischtheke von Lammerschmidt im REWE gearbeitet hat. „Das ging mit Benjamin Adam auf dem kurzen Dienstweg und lief so gut an, da haben wir nie etwas schriftlich festgehalten, aber es schien uns auch nicht von Nöten.“ Schließlich waren sich Claudia Lüdtke und der Marktleiter einig. Seit zweieinhalb Jahren ist die Grillhütte auf dem Parkplatz Treffpunkt für Hungrige und der Arbeitsplatz der ehemaligen Schaustellerin. Am Montag bekam sie Bescheid, dass sie den Platz sofort verlassen hat, begründet von den neuen Gesellschaftern der REWE-Group mit Brandschutzauflagen. „Der Schock saß erstmal tief. Zwar ist die Hütte mobil, aber ich bin doch in der Zeit hier sesshaft geworden.“

