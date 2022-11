Großer Bahnhof für den Nikolaus

Der Nikolaus hat Häger auch in den beiden vergangenen Corona-Jahren nicht im Stich gelassen. Aber jetzt bekommt sein Besuch wieder einen großen Rahmen: Am Samstag, 3. Dezember, ist wieder Hägeraner Advent.

Wie überall wurden die Hägeraner Verein 2020 und 2021 durch die Pandemie ausgebremst - nur mit Sondergenehmigung durfte der Nikolaus auf die Bleeke kommen und wenigstens den Kindern eine süße Freude bereiten.

Vereine sind wieder mit dabei

Jetzt sind die Freiwillige Feuerwehr (Löschzug Häger), der Heimatverein, der Sportverein, der Dorfladen-Verein, der Backhaus-Verein, die evangelische Kirchengemeinde, die Kita Sonnenland und die "Dorfwichtel" wieder mit an Bord, um ein adventliches Rahmenprogramm für den Besuch des Heiligen Mannes zu gestalten, der sich um 17 Uhr angesagt hat.

Der 14. Hägeraner Advent startet bereits um 14.30 Uhr. Etwas anders als sonst wird es allerdings trotzdem sein. Denn bekanntlich wird das Bürgerhaus inzwischen von Flüchtlingen bewohnt, so dass die Vereine den Besuchern den Kaffeetisch an Bierzeltgarnituren decken müssen. Die Bühne im großen Raum steht nicht zur Verfügung. Die Angebote für Kinder finden im Eingangsbereich beziehungsweise der alten Turnhalle statt.

Wartezeit vielfältig überbrücken

Von 15 Uhr an stimmen die Kinder des Schulchores Langenheide weihnachtliche Lieder an. Von 15.45 Uhr an übernimmt Kicki Samuels Akkordeon-Orchester. Um 17 Uhr begrüßt Bürgermeister Veith Lemmen den Nikolaus, der in der Dämmerung mit Fackeln zum Bürgerhaus geleitet wird. Die Wartezeit können Kinder mit Bastel-, Schmink- und Spielangeboten überbrücken.

Ein großes Kaffee- und Kuchenbuffet wird mit Selbstgebackenem bestückt. Im Imbisswagen gibt es Wurst und Pommes. In zwei Zelten werden Glühwein, Eier- und Apfelpunsch (wahlweise mit und ohne Alkohol) sowie Kaltgetränke ausgeschenkt. Vor Ort wird frisches Brot aus dem Ofen zum Kauf angeboten.