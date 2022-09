Grundschule und Stadt Werther rufen besondere Aktion ins Leben

Mancher Passant hat sich am Freitag womöglich gewundert: Was sprühen denn die Kinder da alle paar Meter auf den Gehweg der Ravensberger Straße? Doch das Ganze hat einen ernsten Hintergrund: Der Schulweg soll künftig noch sicherer werden.

Mancher Passant hat sich am Freitag womöglich gewundert: Was sprühen denn die Kinder da alle paar Meter auf den Gehweg der Ravensberger Straße? Doch das Ganze hat einen ernsten Hintergrund: Der Schulweg soll künftig noch sicherer werden. Denn wenn er auch möglichst umweltfreundlich zurückgelegt werden soll, dann am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad – oder zumindest in Teilen möglichst zu Fuß.