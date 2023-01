Regelmäßig auf Durchzug stellen: Richtiges Lüften haben Kinder spätestens während der Pandemie in der Schule gelernt. Das Evangelische Gymnasium Werther freut sich über 40 CO₂-Ampeln, die das mit grünem Licht auch bestätigen.

Guido Neugebauer (Stadt Werther, links), Sabine Koch (kommissarische Schulleiterin, 2. von links) und EGW-Geschäftsführer Marcus Wöhrmann (hinten rechts) freuen sich mit der 6b über den großen Schwung an CO₂-Ampeln.

Die Anfrage, ob die Schule solche Messgeräte, die den Kohlendioxid-Gehalt in der Raumluft feststellen, gebrauchen könne, kam bereits im November aus dem Rathaus. Bis dato hatte das Gymnasium nur drei eigene Ampeln, die von den Lehrkräften immer mal wieder mit in verschiedene Räume genommen wurden.

Alle Räume sind jetzt ausgestattet

Denn das Energieteam und die Klimascouts am EGW schulen die fünften Klassen bezüglich eines energetisch effizienten Lüftungsverhaltens, das zugleich eben auch dem Infektionsschutz dient, bereits seit 2018. Die zu beachtenden Regeln dazu hängen zudem in jedem Klassenraum aus, regelmäßig gibt es schulinterne Wettbewerbe. „Ziel ist nicht nur, im Unterricht die Leistungsfähigkeit durch genug Sauerstoff zu begünstigen, sondern das Lüftungsverhalten über das Wissen der Kinder in die Familien zu transportieren“, unterstreicht Sabine Koch, kommissarische Schulleiterin des EGW.

Jetzt also konnte die Schule jeden Raum mit den neuen Ampeln ausstatten. Denn knapp 21.000 Euro wurden der Stadt Werther von Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt, um durch technische Maßnahmen und ergänzend CO₂-Messgeräte den Infektionsschutz in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche zu verbessern.

Nachdem die Bedarfe aller städtischen Einrichtungen überprüft und gedeckt waren, wurden dem EGW 40 Apparate überlassen, die von Hausmeister Markus Schmidt in allen Klassen- und Fachräumen installiert wurden. Die Geräte zeigen optisch und akustisch an, wann ein Raum zu lüften ist.

Kurz vor Weihnachten besuchte der zuständige Fachbereichsleiter der Stadt Werther, Guido Neugebauer, die Klasse 6b im Physikunterricht und informierte sich bei den Kindern, den Medienscouts und dem Energieteam über die bisherige Arbeit und die Energiesparbilanz des EGW in den vergangenen Jahren. Die Klasse 6b bedankte sich für die Messgeräte und freute sich darüber, den Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters kennenzulernen und ihm Fragen beantworten zu können.