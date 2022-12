Haushalt schrammt knapp am Süthfeld-Streit vorbei

Werther

Das war verdammt knapp: Nur eine einzige Stimme Mehrheit sorgte am Donnerstagabend im Stadtrat gerade so dafür, dass der Haushaltsplan 2023 für die Stadt Werther nicht baden ging - und damit schlimmstenfalls keine neuen Investitionen hätten getätigt werden können. Geht man in diesen Debatten sowieso nie zimperlich miteinander um, so flammte an diesem Abend abermals ein altbekannter Streit auf. Der hatte das Zahlenwerk kräftig ins Wanken gebracht.

Von Volker Hagemann