Haushaltsberatungen im Zeichen der multiplen Krise

Herbstsynode des evangelischen Kirchenkreises tagt am 25. November in Werther

Die Herbstsynode des evangelischen Kirchenkreises Halle findet in diesem Jahr in Werther statt. Dazu laden ein (von links) Heinrich Schengbier als Vorsitzender des Finanzausschusses und Superintendent Dr. André Heinrich.

Traditionell steht bei der Herbstsynode der Haushalt des kommenden Jahres besonders im Fokus. Die Landeskirche hat den Planansatz für 2023 um 10 Millionen auf 520 Millionen Euro erhöht. Das führt zu 103.000 Euro mehr in der Kasse des Kirchenkreises Halle, der insgesamt Zuweisungen in Höhe von 6.354.000 Euro erhält. Zusätzlich zu diesen Einkünften aus der Kirchensteuer erzielt der Kirchenkreis eine weitere knappe Million Euro an Einnahmen aus diversen Quellen. Der Gesamthaushalt umfasst also rund 7,3 Millionen Euro, wie Heinrich Schengbier als Vorsitzender des Finanzausschusses bestätigt.